In Wijnegem Shoppingcenter is er een nieuwe snoepwinkel. En geen gewone. Want de winkel richt zich volledig op Amerikaans snoep. Snoep dat nu op TikTok en andere sociale media bijzonder populair is bij de jeugd. Maar die kennen het ook enkel digitaal. Nu kan je dat Amerikaanse snoep dus ook hier bij ons gaan kopen en opeten.