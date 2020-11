Ex-Giant Tate naar NBA-ploeg Houston Rockets

De Amerikaanse forward Jae'Sean Tate maakt de overstap naar de Houston Rockets, een van de topteams in de NBA. Tate speelde twee jaar geleden nog voor de Giants.

De 25-jarige Tate was erbij in het successeizoen 2018-2019. De Giants veroverden toen de Belgische beker en bereikten ook de Final Four van de Champions League, die toen in het Sportpaleis werd afgewerkt.

Nadien verhuisde Tate naar de Sydney Kings in Australië. Ook daar werd hij een van de beste spelers in de competitie. Dat leverde hem nu de droomtransfer naar de Rockets op, waar hij sterspeler James Harden zal tegenkomen. Binnen een maand gaat de NBA opnieuw van start.

(Foto: © Belga)