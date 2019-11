Ex-Giant Thomas Akyazili gaat in Turkije basketten

Antwerpenaar en ex-Giant Thomas Akyazili (22 jaar, 1m88) heeft een contract voor dit en volgend seizoen getekend bij het Turkse Bahcesihir Koleji Spor Istanbul.

In 2018 werd Akyazili Belofte van het Jaar en debuteerde hij bij de Belgian Lions. “Mijn agent overleed afgelopen zomer en daardoor had ik vertraging bij het zoeken van een nieuwe uitdaging. Ik beschik over de dubbele nationaliteit en kan als Turk bij Bahcesihir aantreden. Deze club bestaat nog maar drie jaar en speelt deze campagne ook in de FIBA Europe Cup. De start in de Turkse BSL werd met een 0 op 6 wel gemist. Ik ben blij dat ik in een stevige competitie me verder kan profileren”, zei Thomas Akyazili. Bahcesihir komt in poule D van de FIBA Europe Cup uit en telt 2 op 3.

(Bron: GvA)