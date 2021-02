Ex-politieman krijgt werkstraf voor verkoop van gestolen parfum

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een ex-politieman van de zone Rupel (Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle) veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. Hij had parfum die zijn toenmalige vriendin gestolen had uit haar parfumerie, doorverkocht aan collega's. De twee wilden de zaak ook overvallen, maar werden verlinkt door zijn broer.

De broer van de politieman had op 1 oktober 2018 aangifte gedaan van het feit dat zijn broer Greg D.V. (34) en diens vriendin Anouck D.D. (31) een overval in scène wilden zetten op parfumerie Ici Paris XL in Schelle, waar zij zaakverantwoordelijke was. Het koppel wilde zo hun financiële problemen oplossen. Volgens de broer hadden ze hem om hulp gevraagd. De beklaagden hadden al een plattegrond van de winkel, wisten waar de bewakingscamera's hingen en hadden de nodige codes. Ze hadden ook een plan uitgedokterd om uit handen van de politie te blijven.

De beklaagden ontkenden dat ze de parfumerie wilden overvallen en dat ze de broer om hulp hadden gevraagd. De berichten in zijn gsm over een overval deden ze als een grap af. De rechtbank geloofde dat het koppel wel degelijk de parfumerie wilde overvallen, maar vond het niet aangetoond dat er al een begin van uitvoering was. Om die reden werden de beklaagden vrijgesproken voor poging tot diefstal met geweld. Ze werden wel veroordeeld voor andere feiten.

Tijdens een huiszoeking bij Anouck D.D. was namelijk een groot aantal parfumflesjes en cosmeticaproducten gevonden die nog in de originele, ongeopende verpakking zaten. Samen met Greg D.V. probeerde ze de goederen te verkopen. Hij sprak daarvoor zijn collega's aan en vertelde hen dat hij via de personeelskorting van zijn vriendin goedkoper aan parfum kon geraken. De flesjes werden soms zonder doosje geleverd en soms stond er 'niet voor verkoop' of 'tester' op vermeld. Greg D.V. had het gesjoemel van zijn vriendin toegedekt door drie processen-verbaal over winkeldiefstallen op te stellen. Hij had ook misbruik gemaakt van zijn functie als politie-inspecteur door voor zijn vriendin in de databanken opzoekingen te verrichten over haar ex-partner en haar potentiële nieuwe buurman, waardoor hij hun privacy geschonden had. Greg D.V. nam intussen ontslag bij de politie en hij is ook niet langer samen met Anouck D.D. De vrouw, die ontslagen werd bij Ici Paris XL, kreeg een werkstraf van 150 uur. De beklaagden moeten de parfumerie 700 euro schadevergoeding betalen.

