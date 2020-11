Ex-postbediende uit Rumst plunderde rekening van bejaarde klant

Een ex-postbediende uit Rumst is veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee jaar effectief. De vrouw van 45 was verantwoordelijke van het filiaal van bpost in Puurs. In 2017 kwam aan het licht dat ze de rekening van een bejaarde klant had leeggeplunderd.

Er was 120.000 euro van de rekening verdwenen. Een dochter van het slachtoffer ontdekte dat bij het nakijken van de afschriften. De filiaalverantwoordelijke bootste de handtekening van de bejaarde man na om de geldafhalingen te verantwoorden. De familie van het slachtoffer zei dat de man erg geleden had onder het bedrog. De postbediende ontkende, maar de rechtbank vond de feiten voldoende bewezen en veroordeelt haar dus tot vier jaar cel en 8000 euro boete.