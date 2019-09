Ex-speler van Antwerp vermoord in Nederland

Een 59-jarige man uit Antwerpen riskeert 40 maanden cel omdat hij een man twee keer in de buik heeft gestoken. De verdediging vindt dat de man de vrijspraak moet krijgen omdat er sprake is van onweerstaanbare dreiging. De feiten dateren van 12 april in de Van Maerlantstraat in Antwerpen. De beklaagde verklaarde dat zijn vriendin hem had gevraagd om naar haar studio te komen. Daar aangekomen trof hij het slachtoffer in zijn onderbroek in haar bed aan. "Ik heb net goede seks met je vriendin gehad", zou het slachtoffer gezegd hebben. En hij zou ook met met een mes hebben uitgehaald. Maar de 59-jarige man kon het mes afpakken en maakte één snijbeweging. Zijn verklaring stond echter haaks op de vaststellingen. Uit de beschadigingen aan de kledij bleek dat het slachtoffer was aangekleed toen hij werd neergestoken. Hij had ook twee messteken en niet één. De vriendin van de dader ontkende dat ze hem had uitgenodigd. Ze zei dat hij jaloers was, omdat ze met het slachtoffer had afgesproken en dat hij de deur had ingebeukt. Het slachtoffer betwistte dat hij een mes had genomen en zei dat de beklaagde hem had aangevallen, toen hij wilde vertrekken. Geconfronteerd met dit alles zei de beklaagde dat hij het zich niet meer zo goed kon herinneren. Volgens zijn advocate was hij overmand door emoties, nadat hij haar betrapt had. Zij pleitte de onweerstaanbare dwang en vroeg de vrijspraak. Minstens was er sprake van uitlokking. Het openbaar ministerie was het daar niet mee eens. Vonnis op 27 september.