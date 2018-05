Ex-uitbater moskee blijft in cel na aanranding 10-jarig meisje

Het wijkteam van de zone West was gisteren in burger aan het patrouilleren. De inspecteurs merkten een man op die zich verdacht gedroeg. Hij bezocht verschillende winkels op de Meir en elke keer opnieuw hield hij de camera's en het personeel in de winkel goed in de gaten. In een van de winkels nam hij een doosje, opende de verpakking en haalde er een fles parfum uit. De verpakking ging terug in het rek en het flesje verdween in de schoudertas die hij bij had. De verdachte ging zonder iets te betalen weer naar buiten en liep in de handen van de politie. Bij controle werd het gestolen flesje aangetroffen. De inspecteurs merkten ook dat de man een gestolen jeansbroek onder zijn eigen broek droeg. Die werd eerder in een winkel aan de Huidevettersstraat gestolen. De verdachte van 32 werd gearresteerd.