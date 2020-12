Onderzoekers van de KU Leuven hebben een proefproject over de taalscreening opgestart bij 2.000 kleuters. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vandaag toegelicht tijdens een bezoek aan een kleuterschool in Heverlee. 'De taalscreening mag geen vertraging oplopen, want we hebben dit instrument echt nodig', aldus Weyts.