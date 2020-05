De verplichting om 4 vierkante meter te voorzien voor elke leerling, wordt nu toch losgelaten. Afstand houden in de klas is plots niet meer nodig. Elke klas wordt een bubbel, hoeveel leerlingen ze ook telt. De scholen zelf reageren met gemengde gevoelens. Ze zijn blij dat alle leerlingen weer naar school kunnen komen, maar anderzijds hebben heel wat schoolteams zich de afgelopen dagen intensief voorbereid op een systeem met kleinere groepjes kinderen die wél afstand moeten houden. Al het werk dat daarvoor verzet is, is voor niets geweest en dat zorgt toch voor wat wrevel.