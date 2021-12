Het was u misschien al opgevallen: massaal veel sportclubs, jeugverenigingen en scholen houden momenteel een wafelverkoop. Om wat geld in het laatje te krijgen. Want de traditionele spaghetti-avonden en andere etentjes kunnen alweer niet doorgaan. Bij de grootste leverancier van die artisanale wafeltjes in Aartselaar hebben ze nog nooit zoveel bestellingen gezien als nu.