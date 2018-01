Excuses van Bart De Wever

Antwerps burgemeester Bart De Wever excuseert zich bij de partner van de 39-jarige man die om het leven kwam bij de explosie aan de Paardenmarkt.

De Wever stuurde gisteren ook al een mail naar de man, die in een open brief had uitgehaald dat hij het 'totaal respectloos en schandalig' vond dat hij via de pers moest vernemen dat zijn partner gestorven was. De Wever heeft de man uitgenodigd voor een gesprek en stelt dat de dienst Slachtofferhulp van de politie nabijer had moeten zijn, maar dat die ervan uitging dat de familie hem zou opvangen.

Er moesten dinsdag heel wat slachtoffers worden geholpen. 'Dat is wellicht een fout geweest en ik verontschuldig mij als die man daar nadelige gevolgen van ondervonden heeft', aldus De Wever. 'Daar heb ik alle begrip voor.'De Wever laat via zijn woordvoerder ook nog weten dat er een analyse zal volgen over de communicatie rond de explosie en de nasleep ervan. De lichamen van de twee dodelijke slachtoffers werden dinsdagochtend vanonder het puin gehaald, maar het duurde nadien nog uren voor de identiteiten officieel bevestigd raakten. Pas toen konden de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Intussen was het nieuws echter al via de media tot bij de partner van een van de slachtoffers geraakt.