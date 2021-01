Sport Excuses van Lamkel Zé

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Nog een sportbericht. Antwerp dreigt zondag met een serieus vertimmerd elftal aan de aftrap te verschijnen in het streekduel op KV Mechelen. Want hoewel de club het expliciet had afgeraden, zijn er toch heel wat spelers naar het buitenland gereisd. Zij moeten nu, dus net als gewone stervelingen, in quarantaine.