Exotische wespen moeten vernietigd worden: "Aziatische hoornaar is bedreiging voor onze honingbijen"

In de Montignystraat op het Antwerpse Zuid is vorige nacht brand gesticht. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Onbekenden gooiden even na middernacht iets brandbaars door het raam op de gelijkvloerse verdieping van een woning. De bewoners konden tijdig het pand verlaten, er zijn dan ook geen gewonden. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek, de politie voert een onderzoek. De politie onderzoekt of er een link is met het criminele milieu.