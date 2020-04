Experience Antwerp wil Antwerpen op de kaart zetten als toeristisch trekpleister

Het Antwerpse event- en marketingbureau Zanzibar gaat in opdracht van de stad Antwerpen ‘Experience Antwerp’ ontwikkelen, een portaalsite waarop bezoekers tickets kunnen kopen voor een brede waaier aan toeristische activiteiten.

Nagenoeg alle Antwerpse stedelijke musea en het belevingsparcours in het vernieuwde Het Steen zullen deel uitmaken van het aanbod. Zanzibar gaat hiervoor gedurende 6 jaar de samenwerking aan met stad Antwerpen.

Dit platform vormt op die manier een uitgestoken hand naar de Antwerpse toeristische sector om de samenwerking aan te gaan. Zo wil Experience Antwerp de Scheldestad verder op de kaart zetten als unieke toeristische trekpleister en wil het meteen ook ruimte creëren om nieuwe initiatieven een duw in de rug te geven.

‘EXPERIENCE ANTWERP’ WORDTANTWERPSE TRIPADVISOR“Meer dan ooit belangrijk om ruimte te maken voor projecten die op een duurzamemanier bijdragen aan het toeristische en economische weefsel van destad.”Antwerpen, 3 april-Het Antwerpseevent-en marketingbureau Zanzibarzal in opdrachtvandestad Antwerpenwerken aan ‘Experience Antwerp’,een portaalsitewaaropbezoekerstickets kunnenkopen voor een bredewaaier aan toeristische activiteiten.DeAntwerpsestedelijke museaenhetbelevingsparcours in het vernieuwdeHetSteen zullen deel uitmakenvan het aanbod.Zanzibar gaathiervoor gedurende6 jaar desamenwerking aan metstad Antwerpen.MetExperience AntwerpmiktZanzibar op de dag-en weekendtoeristen dietijdenshun bezoek aande stadverschillende culturele of ontspannende activiteiten willencombineren.Experience Antwerpmaakt hen wegwijsin het ruime aanbod aanmogelijkheden en troeven dieAntwerpenrijk is.“Als ‘lokale reseller’houden we de vingeraan de polsvan wat er leeft en beleefdwordt in destad”, zegtMats Raes, zaakvoerder bij Zanzibar.“Het aanbod zal hierook op worden afgestemd. Dit is meteen ook het unieke voordeel van een initiatiefals ‘Experience Antwerp’: met onze lokaleverankering kunnen we aanvullend werkenop grote spelers als Tripadvisor,booking.comen vele andere.”Er wordt ook een samenwerking opgezet met de lokale gidsenvereniging van deAntwerpse Stadsgidsen (KGvA). “Het is een samenwerking waarnaar we erguitkijken,” aldus Raes. “De Antwerpse gidsenzijn veruit de beste ambassadeurs ombezoekers wegwijs te maken in de stad en nieuwe dingen telatenontdekken.”Dankzij Experience Antwerp zullen debezoekershun volledige trip makkelijkkunnen plannen enafhandelen op één plaats.Naast destedelijke musea, deAntwerpse Stadsgidsenen het vernieuwde AntwerpseHetSteenzullen toeristenook kunnen kiezen uit eenbreedaanbod met culinaire,culturele en recreatieve belevingen. Dit platform vormtop diemaniereenuitgestoken hand naar de Antwerpse toeristische sectorom de samenwerkingaan te gaan. Zo wil Experience Antwerp deScheldestad verder op de kaart zettenals unieke toeristische trekpleister en wil het meteen ook ruimte creëren om nieuweinitiatieven een duw in de rug te geven.Ook