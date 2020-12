Nieuws Expert Pierre Van Damme over de avondklok

Op het Overlegcomité was de avondklok het voorwerp van discussie. Nu geldt in Vlaanderen de avondklok vanaf middernacht. Maar er was geen eensgezindheid over het vervroegen ervan. In Wallonië en Brussel moet iedereen om tien uur al binnen zijn. De virologen hadden dat ook graag bij ons zo gezien. Al is dat niet de belangrijkste sleutel, dat zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.