Experten Gems adviseren om te overwegen niet-essentiële winkels te sluiten

Er zijn op dit moment in ons land al zowat 100 gevallen vastgesteld van afwijkende varianten van het coronavirus. Dat zijn enkel de vastgestelde gevallen, in werkelijkheid ligt dat aantal volgens viroloog Marc Van Ranst nog veel hoger.

Dat is zorgwekkend nieuws waarvoor de virologen erg beducht zijn. De experten van de Gems hebben volgens de Mediahuis-kranten de regering al geadviseerd om eventueel de niet-essentiële winkels opnieuw te sluiten. Volgens Marc Van Ranst is ons land goed bezig, maar we moeten opletten. NIet-essentiële reizen zouden volgens hem beter verboden worden. Volgens de experten van de gems zouden ook een strengere avondklok en een langere krokusvakantie kunnen helpen.

(archieffoto Pixabay)