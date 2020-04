Expertisecentrum KdG waarschuwt voor domino-effect in eventsector

Niet alleen de organisatoren van evenementen, maar ook de meer dan 2.500 toeleveranciers in België worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Dat zegt het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote-hogeschool (KdG) vandaag. Vooral bij de organisatie van muziekfestivals gaat het grootste deel van het personeelsbudget naar externe toeleveranciers.

Op initiatief van federaties in de evenementensector organiseerde KdG eind maart een nationale bevraging over de impact van de coronamaatregelen. Eerder bleek daaruit al dat er een omzetverlies van 54 procent ten opzichte van 2019 verwacht wordt voor de hele sector. Bij de eventorganisatoren zou dat verlies oplopen tot 1,3 miljard euro, voor de toeleveranciers zelfs tot 3,6 miljard euro.

Uit verdere analyse waarover de onderzoekers communiceren, blijkt dat het uitstellen of annuleren van events een verregaand domino-effect veroorzaakt voor de hele sector. Dat effect uit zich onder meer op personeelsvlak: het personeelsbudget van een gemiddelde eventorganisator gaat namelijk voor 51 procent naar toeleveranciers. Van de meer dan 900 bevraagde toeleveranciers vormen de organisaties die audiovisuele ondersteuning aanbieden de grootste groep met zes op tien. Opvallend is ook dat bijna de helft van de toeleveranciers (48 procent) actief in deze sector als freelancer werkt. Het zijn dan ook zij die het hardst getroffen worden wanneer events worden uitgesteld of geannuleerd. Bij organisatoren die enkel muziekfestivals organiseren, is de gemiddelde omzet bijna vier keer hoger dan het gemiddelde over alle eventtypes: 13,7 miljoen tegenover 3,6 miljoen euro. Maar nog meer dan andere organisatoren, steunen de organisatoren van muziekfestivals op toeleveranciers: 70 procent van het personeelsbudget gaat naar toeleveranciers, slechts 16 procent naar eigen personeel.

Een ander opvallend besluit is dat de B2B-eventsector groter is dan de meer zichtbare B2C, zowel in aantal activiteiten als in omzet. Meer dan zeven organisaties op de tien organiseren events voor de B2B-sector, daar waar dit er voor de B2C-sector zes op de tien zijn. Maar liefst negen toeleveranciers op de tien zijn betrokken bij de realisatie van deze B2B-events. Het gaat voornamelijk over corporate events, meetings en conferenties en bedrijfsfeestjes.

(archieffoto Pixabay)