Experts krijgen voortaan vergoeding voor hun adviezen

Bijna een jaar na de start van de coronacrisis zullen de experts een vergoeding krijgen voor hun adviezen aan de overheid. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen maandag.

Het gaat daarbij om de leden van de GEMS, de ­advies­raad met onder ­anderen Erika Vlieghe, Marc Van Ranst en Pierre Van Damme. Zij zullen zitpenningen ontvangen per vergadering. Het gaat om 50 euro per uur. De laatste tijd liepen de spanningen tussen de wetenschap en politiek op. "De vergoeding moet hun positie duidelijker ­maken", is in regeringskringen te ­horen. "Op die ­manier zijn ze echt in dienst van de overheid."

Het ministerieel besluit over de vergoedingen is helemaal klaar en ligt nu voor advies bij de Inspectie van Financiën. Daarna moet de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) dat nog tekenen en kan het van kracht worden.

(Foto: © Belga)