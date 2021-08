De politie van de regio Zuid kon begin deze week een dealer vatten die al jaren actief was. De agenten konden hem op heterdaad betrappen tijdens een huiszoeking nadat een 'klant' zijn pand bezocht om drugs te kopen. De man van 35 is gearresteerd en kwam bij de onderzoeksrechter. Wat later op de dag kon het team nog een tweede dealer oppakken. Na meerdere klachten van drugsoverlast in de Pater De Dekenstraat gingen de agenten over tot een huiszoeking. De politie vond er een kleine cannabisplantage en een verdachte. Ook deze man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter. En ook in de regio Noord liep een minderjarige dealer tegen de lamp nadat hij drugs had verkocht in het park van Merksem. De man van 17 is opgepakt, bij hem thuis volgde een huiszoeking.