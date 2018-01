Explosie op de Paardenmarkt - meer dan 10 gewonden

De teller van het aantal gewonden aan de Paardenmarkt staat op dit moment op 11. Twee slachtoffers zijn zwaargewond. Momenteel wordt er met honden gezocht naar mensen die mogelijk nog onder het puin liggen. Het DVI-team (Disaster Victim Identification) is momenteel er plaatse.

Volgens de politie valt het ook nog niet uit te sluiten dat er zich nog slachtoffers onder het puin bevinden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend, maar op Twitter gaf de politie wel al mee dat het niet om terrorisme gaat.

Bij een explosie vanavond aan de Paardenmarkt in Antwerpen zijn minstens drie gebouwen beschadigd geraakt. Een van de panden is 'totaal verloren', de omvang van de schade aan de andere gebouwen is nog niet duidelijk. De politie heeft nog geen weet van slachtoffers, maar benadrukt dat dat nog erg voorlopige informatie is. De politie vraagt om de omgeving zoveel mogelijk te vermijden.