Explosie Paardenmarkt : 2 laatste slachtoffers onder het puin gehaald

De hele nacht hebben de hulpdiensten doorgewerkt op de incidentsite aan de Paardenmarkt. Daar zijn gisterenavond drie appartementsgebouwen ingestort na een ontploffing. Meerdere andere gebouwen in de omgeving liepen schade op. 14 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vanochtend werden de 2 vermisten onder het puin gehaald. Ze zijn allebei overleden.

De explosie vond maandagavond plaats rond 21.30 uur. De huldiensten zijn meteen met groot materieel en veel mensen ter plaatse gekomen om de hulpverlening te starten. De operationele coördinatiefase werd afgekondigd. Zowel de brandweer, de medische diensten, de politie en de civiele bescherming kwamen ter plaatse om de reddingsactie te starten.

Slachtoffers

2 dodelijke slachtoffers werden vanochtend onder het puin gehaald. Verschillende mensen raakten gewond. Vier van hen werden kort na de explosie al door de brandweer van onder het puin gehaald. Drie andere slachtoffers, onder wie een kind, konden niet meteen bevrijd worden omdat ze onder de brokstukken bedolven zaten of moeilijk te bereiken waren. 14 personen liepen verwondingen op: Een van hen werd in kritieke toestand naar het universitair ziekenhuis gevoerd, 5 mensen liepen ernstige verwondingen op en acht anderen zijn met lichte verwondingen afgevoerd.

In totaal zijn 7 woningen beschadigd tot zwaar beschadigd. De woning waar de explosie plaatsvond en de twee naastgelegen woningen zijn zelfs helemaal verwoest. Zo’n 22 bewoners van de naastgelegen appartementen konden de nacht niet thuis doorbrengen. Ze kregen opvang aangeboden in een dienstencentrum in de buurt. De meesten konden terecht bij vrienden en familie. Voor 9 personen werd opvang geregeld in een hotel. Het onderzoek naar de oorzaak gaat voort.

Paardenmarkt afgesloten

De Paardenmarkt zal ook op dinsdag nog afgesloten blijven voor al het verkeer. Enkel wie in een woning binnen de perimeter woont, zal onder begeleiding doorgang krijgen. Wie met de wagen vanuit de binnenstad staduitwaarts wil, rijdt via het Hessenplein naar de Ankerrui om zo de Italiëlei in te draaien. Wie de andere richting uit wil, moet in noordelijke richting de leien afrijden en keren om via de Ankerrui naar het Hessenplein te rijden. Studenten die de in naar de universiteit willen, worden begeleid om op hun bestemming te geraken.

(foto : GvA)