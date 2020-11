Explosie Ridderveld Wilrijk - Fluvius en toplui verschijnen in maart voor de rechtbank

Vandaag werd voor de correctionele rechtbank van Antwerpen het dossier ingeleid over de zware ontploffing aan het Ridderveld in het Antwerpse district Wilrijk. Netbedrijf Fluvius, de CEO en de directeur netuitbating worden daarin vervolgd voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke brandstichting door een gebrek aan een huisaansluiting. Er werd met alle partijen overeengekomen om de zaak op 17 maart 2021 te behandelen.

Wilrijk werd op 3 september 2019 kort na de middag opgeschrikt door een enorme explosie. Drie huizen werden met de grond gelijk gemaakt. Het ging om Ridderveld 10, 11 en 12. Drie andere woningen liepen zware schade op. Ook in de ruime omgeving was er heel wat materiële schade. De hulpdiensten haalden drie slachtoffers levend van onder het puin. Voor de 86-jarige Louise D'hertefelt kwam alle hulp te laat.

Verantwoordelijkheid

Uit het onderzoek blijkt volgens het parket dat onder de verantwoordelijkheid van Fluvius fouten zijn gemaakt. De deskundige die de oorzaak van de ontploffing moest onderzoeken, kwam tot de conclusie dat er een probleem was met de huisaansluiting. De koppeling in de kelder van Ridderveld 11 was onvoldoende aangeschroefd. Mogelijk is de gebrekkige aansluitingsbuis verschoven bij graafwerken, met een gaslek tot gevolg. Het netbedrijf en zijn toplui hadden zich niet verzet tegen een verwijzing naar de rechtbank, maar zijn ervan overtuigd dat hen geen schuld treft.