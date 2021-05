Explosief aangetroffen aan Schijnpoortweg

In Antwerpen is vrijdagochtend een explosief aangetroffen bij graafwerken in de omgeving van de Schijnpoortweg. Dat zegt de lokale politie. Er is een veiligheidszone ingesteld in afwachting van een risicoanalyse door ontmijningsdienst DOVO.

Voorlopig leidt het incident volgens de politie niet tot grote (verkeers)hinder in de omgeving. De eerste vaststellingen wijzen erop dat het object in kwestie een oud oorlogstuig zou zijn, maar DOVO zal daarover uitsluitsel moeten brengen.