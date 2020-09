Explosievenhond doorzocht hof van beroep na mogelijke dreiging

De bewaking in het hof van beroep in Antwerpen is dinsdagmiddag een tijdlang verhoogd, nadat de politie vernomen had dat iemand mogelijk een bommelding zou doen.

Het gebouw werd doorzocht, maar er werd niets gevonden. Tot een evacuatie is het niet gekomen. "Via het netwerk van de politie hadden we vernomen dat iemand mogelijk een bommelding zou doen voor het hof van beroep. Elke mogelijke dreiging nemen we ernstig en daarom hebben we de bewaking van het gebouw verhoogd", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Een explosievenhond werd tussen de middag ter plaatse gebracht om samen met de mobiele eenheid het gebouw te controleren op verdachte zaken. Alle controles bleven zonder resultaat. Het gebouw hoefde niet geëvacueerd te worden en alle zittingen in de namiddag konden gewoon voortgaan. "We gaan ervan uit dat de dreiging er kwam omwille van een specifieke zaak die er behandeld werd. Die is intussen achter de rug. Momenteel is er geen reden meer om aan te nemen dat er nog iets zou gebeuren", zegt Wouter Bruyns.

(Bron en archiefbeeld: © Belga)