Expo Banksy verlengd

De expo 'The Art of Banksy' in de Stadsfeestzaal is verlengd tot en met 9 mei. Banksy is een unieke Britse straatkunstenaar. Over zijn identiteit is weinig geweten, maar zijn werken zijn wereldberoemd.

De politiek geëngageerde en soms uitdagende straatkunst van Banksy was al in alle hoeken van de wereld te zien. De expo ‘The Art of Banksy’ brengt de historische straten van Londen nu naar Antwerpen.

The Art of Banksy