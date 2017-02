Expo Clara Peeters in Prado lokt bijna 100 000 bezoekers

De tentoonstelling van de in Antwerpen geboren Clara Peeters in het Prado museum in Madrid, kreeg 98.023 mensen over de vloer.

De Vlaamse kunstschilderes Clara Peeters was nog maar de eerste vrouw die een afzonderlijke tentoonstelling kreeg in het prestigieuze museum in de Spaanse hoofdstad. Er waren vijftien werken te bewonderen van Clara Peeters. Peeters, die vermoedelijk leefde van 1594 tot 1658, was een van de weinige vrouwelijke kunstenaars die in het begin van de zeventiende eeuw actief was in Europa.

De schilderes maakte vooral naam met haar stillevens. De kunstwerken die in het Prado werden tentoongesteld, waren afkomstige van verschillende musea en van privécollecties. In totaal zijn er wereldwijd nog een veertigtal werken overgebleven die met zekerheid aan Clara Peeters kunnen worden toegeschreven. Het Prado is eigenaar van vier van die schilderijen. De tentoonstelling, die in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) georganiseerd werd, liep van 25 oktober 2016 tot en met 19 februari.

(afbeelding : KMSKA)