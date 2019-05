Expo en wandelingen tijdens restauratie Sint-Jacobskerk

De Sint-Jacobskerk ondergaat momenteel een totaalrestauratie. De uitvoering verloopt in twee grote fasen. Eerst zijn de westzijde van de kerk en de bijgebouwen aan de beurt. Nadien volgt de oostzijde van het gebouw. De oostzijde met de kooromgang en de crypte van Pieter Paul Rubens blijven tijdens de eerste werffase toegankelijk voor kerkgangers en bezoekers. Het einde van alle werken is voorzien in de loop van 2027.

Wandelingen met de Antwerp Museum App

Bezoekers van de kerk kunnen via de Antwerp Museum app (www.antwerpmuseumapp.be) meer te weten te komen over het gebouw. Er zijn verschillende routes in de kerk. Volwassenen hebben de keuze uit de historische, kunsthistorische, religieuze of bouwhistorische wandeling. Voor kinderen tussen 7 en 12 jaar is er de route ‘Engeltjes & Bengeltjes’ waarbij elke bezienswaardigheid aangeduid wordt met een uitgewerkt engeltje van de hand van illustrator Joris Snaet.

Bezoekers kunnen daarnaast ook de tijdelijke tentoonstelling in de zijbeuk van de kerk ontdekken. De restauratie komt hierin uitgebreid aan bod aan de hand van foto’s en video’s.

Blik achter de schermen

De werfzone is afgeschermd met een grote houten wand. Deze kreeg een fotoprint van het interieur van de kerk zodat het totaalbeeld van het interieur behouden blijft. Centraal in de wand is een kijkruimte zodat bezoekers de werfactiviteiten kunnen volgen en een unieke blik achter de schermen krijgen tijdens de restauratiewerken.

(bericht : Stad Antwerpen - foto © Kioni Papadopoulos)