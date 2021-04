Let's Go Urban van Sihame El Kaouakibi stevent af op een faillissement. De dans-vzw krijgt geen geld meer van de stad. Er moet eind deze maand nog 80.000 euro betaald worden en dat geld is niet meer voorradig. Acht werknemers komen dan zonder werk te zitten. Het is nu aan de voorlopig bewindvoerder om daar een knoop over door te hakken. Het misbruik van subsidiegeld zorgt ook voor politieke hoogspanning in Antwerpen. De oppositie nam burgemeester De Wever gisteren stevig onder vuur op de gemeenteraad.