De thuismatch van Clement Peerens in de Roma in Borgerhout was in een mum van tijd uitverkocht. Daarom komt er een tweede concert.Clement Peerens zal nu op 13 december een extra concert spelen. Ook voor dat optreden belooft hij enkele speciale gasten mee te nemen naar De Roma zoals onder meer een overjaarse danseres of vijf. Tickets voor het concert zijn vanaf nu te koop.