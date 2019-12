Extra containercapaciteit in Antwerpse haven

De kogel is nu definitief door de kerk. Er komt extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen.

De Antwerpse haven vraagt al langer om te kunnen uitbreiden. De vorige Vlaamse regering had al gekozen om een beperkt nieuw dok te realiseren en extra containercapaciteit te creëren door bestaande dokken in te breiden. De nieuwe Vlaamse regering heeft die keuze nu bevestigd. En daardoor kan polderdorp Doel ook gewoon blijven bestaan. Antwerps havenschepen Annick De Ridder hoopt dat de werken binnen 2,5 jaar kunnen starten.

'Met de extra containercapaciteit neemt de Vlaamse regering de wissel op de toekomst. We zetten zo een nieuwe, belangrijke stap in de verdere groei van de haven van Antwerpen', zegt Vlaams minister Lydia Peeters. Volgens N-VA-minister Zuhal Demir gaat het om 'een ambitieuze keuze voor de verdere groei van de haven van Antwerpen als een van de motoren van de Vlaamse economie.' Demir is ook tevreden met de vrijwaring van de open ruimte en natuur. Het dossier gaat nu naar de Raad van State en komt dan terug naar de Vlaamse regering voor de definitieve vaststelling. Daarna kan de uitwerkingsfase starten, waarin het voorkeursalternatief verder wordt verfijnd.

Het Antwerps havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) reageren opgetogen op de vaststelling van het voorkeursbesluit voor extra containerbehandelingscapaciteit ECA in de haven. 'Met de komende uitwerkingsfase van het ECA-project kunnen we gezamenlijk de verschillende projecten concreet vormgeven, met de nodige aandacht voor de modal split, duurzaamheid en een optimale invulling van de verkregen ruimte.'

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp, is tevreden dat 2019 kan afgesloten worden met een definitief voorkeursbesluit ECA, 'een belangrijke en noodzakelijke stap voor de ontwikkeling van het economisch potentieel en de perspectieven van de haven van Antwerpen en haar bijdrage aan de Vlaamse en Belgische economie.'

Volgens Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de beslissing het resultaat van een lange maar constructieve samenwerking. 'We hopen op dit positieve elan te kunnen doorgaan zodat we binnen 2,5 jaar eindelijk kunnen starten met de bouw van het tweede getijdendok en de andere inbreidingsprojecten.' 'De combinatie van maximale inbreiding -door de ingebruikname van terreinen in de huidige haven- en uitbreiding met een nieuw getijdendok hier op de Linkerscheldeoever moet de behoefte aan containercapaciteit tot 2030 opvangen', zegt MLSO-directeur Peter Van de Putte.

