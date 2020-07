Extra coronamaatregelen en meer controles in Aartselaar

Het Lokaal Bestuur van Aartselaar besliste gisteren om mondmaskers vanaf nu vrijdag te verplichten op de wekelijkse markt. Aartselaar sluit hiermee aan bij de andere Rupelgemeenten, die de verplichting deze week ook al invoerden op hun markt.

Voor de marktkramers was een mondmasker al verplicht. Voor de bezoekers was dat tot nu toe slechts aangeraden. Het mondmasker wordt nu vanaf vrijdag verplicht voor iedereen boven 12 jaar die de markt betreedt. Wie geen mondmasker draagt, krijgt geen toegang. Er zijn aan de ingang van de markt wel mondmaskers te koop aan 1 euro/stuk.



De beslissing komt er na het stijgend aantal besmettingen in Aartselaar en de aangekondigde verstrengingen die de Nationale Veiligheidsraad morgen zal afkondigen om het virus af te remmen. Burgemeester Sophie De Wit: “We tellen momenteel vijf besmettingen in Aartselaar. Dat is nog net geen groot alarm. Vier van de vijf besmette personen hebben we via de eigen contacttracing kunnen lokaliseren. Daar zijn we mee gestart, samen met de lokale artsen, om snel te kunnen ingrijpen als er zich ergens een besmettingshaard zou voordoen. Dit is momenteel niet het geval. Het gaat om een gespreide besmetting.”

Het verplichte mondmasker op de markt is slechts een van de beslissingen die deze voormiddag genomen werd om het virus in Aartselaar geen kans te geven opnieuw te gaan woekeren. Zo werd ook de maatregel bekrachtigd het mondmasker te verplichten (voor zowel bezoeker als werknemer) in de publieke delen van alle gebouwen van het lokaal bestuur, inclusief op het volledige sportcentrum.

Het mondmasker wordt er dus verplicht vanaf dat je van de fiets of uit de auto stapt.

En de horeca mag zich aan meer controles verwachten. Daar geldt voorlopig nog geen verplichting om als klant een mondmasker te dragen op de terrassen. De andere horecaregels moeten er wel strikt nageleefd worden, waaronder de afstanden tussen de tafels. Het uitbreiden van de controles komt er, na klachten van inwoners, die opmerkten dat sommige zaken het niet zo nauw nemen met het volgen van de opgelegde maatregelen.

Burgemeester Sophie De Wit: “We willen dat iedereen zich veilig en met een gerust gevoel in Aartselaar kan bewegen. Met het dagelijks stijgend aantal besmettingen mogen we geen risico’s meer nemen en moeten we nu handelen”.