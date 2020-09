Extra coronamaatregelen in Boom: verstrengde mondmaskerplicht

In Boom komen er extra maatregelen naar aanleiding van de stijgende coronacijfers. In 4 dagen tijd zijn er 32 besmettingen bij gekomen in de gemeente.

Daarom komt er opnieuw in mondmaskerplicht in de centrumstraten. Er zal ook gericht gecommuniceerd worden naar anderstalige gemeenschappen in Boom. Via het OCMW zullen er ook extra mondmaskers uitgedeeld worden aan inwoners die het financieel moeilijk hebben. Er zal ook extra aandacht zijn voor het dragen van mondmaskers op het openbaar vervoer omdat een aantal van de besmette personen in Boom mogelijk besmet zijn geraakt tijdens een busrit.

(Foto: © Pixabay)