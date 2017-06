Extra jobs bij Case New Holland in de haven

Case New Holland in de Antwerpse haven breidt uit. De Landbouwmachine-producent gaat op zoek naar 50 nieuwe werknemers.

De voorbije drie weken werden er al 50 extra werkkrachten aangetrokken, maar Case New Holland heeft nog eens evenveel mensen nodig. Sinds begin deze maand worden er door de Fiat-Chrysler groep veel meer tractoren en tractoronderdelen besteld. Dat heeft positieve gevolgen voor de tewerkstelling in de Antwerpse fabriek. Bij Case New Holland werken duizend mensen. Toen het er de voorbije drie jaar minder ging, koos de directie er voor om geen mensen te ontslaan, maar hen bij technische werkloosheid te laten stempelen. Dat is nu niet meer nodig. Er komen in totaal 100 jobs bij.