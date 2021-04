Vrouwen zijn in de minderheid in de IT-sector en daar lijkt niet meteen verandering in te zullen komen: ook in IT-opleidingen zijn er maar weinig vrouwelijke studenten. Niet toevallig organiseert de Verenigde Naties voor de tiende keer al de internationale Girls-in-ICT-Day. Een dag die op de Karel de Grote Hogeschool niet onopgemerkt voorbij ging.