De spelers van Roeselare die geloven uiteraard nog volop in het behalen van de titel. Want laat duidelijk zijn. Ook Roeselare heeft een uitstekende ploeg en Antwerp is er zeker nog niet. Dat maakte Francois Kompany en de andere spelers van Roeslerae nog eens duidelijk met een niet mis te verstaan statement. Ja, het kan nog. Maar dan in het West-Vlaams. Joaw we kun't.