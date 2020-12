Extra patrouilles tijdens feestdagen, maar "we gaan de bomma niet wegrukken van de feesttafel"

Meer dan de helft van de politiezones in Vlaanderen zal extra patrouilles inzetten tijdens de feestdagen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vandaag op basis van een rondvraag die de krant deed bij 21 zones.

Doordat er toch geen evenementen mogen doorgaan op Kerstmis of met oudjaar, zijn er volgens Het Laatste Nieuws extra agenten vrij. De focus zal dit jaar liggen op de bijeenkomsten binnenshuis en in de tuin. Alle zones zijn streng. Er heerst een nultolerantie, al is er wel wat ruimte voor nuance. 'We gaan de bomma niet wegrukken van de feesttafel', zegt Johan Vermant, woordvoerder van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA). 'Als de politie bij een patrouille tien wagens aan een woning ziet staan, zal er wel eens geïnformeerd worden. Dat is niet het geval bij elke woning waar twee of drie auto's staan', klinkt het in Brugge. 'Dit wordt geen heksenjacht.' Wie de coronamaatregelen overtreedt, krijgt niet alleen een boete, maar riskeert ook een dagvaarding voor het gerecht.