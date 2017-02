Extra plaats voor 480 leerlingen en 110 senioren in Wijk Haringrode

Een gloednieuw woonzorgcentrum dat plaats biedt aan 110 senioren en twee nieuwe basisscholen voor 480 kinderen. Daarmee wil Antwerpen de nood aan scholen én rusthuisbedden opvangen in één van de snelst groeiende wijken van de stad. Het gaat om het toekomstige bouwproject De Eik, dat op de oude IMEA-site in de Antwerpse wijk Haringrode (tussen Lamorinièrestraat en de Boomgaardstraat) wordt ingericht. De plannen komen niets te vroeg, want de nood aan extra plaatsen in het basisonderwijs én rusthuisbedden dringt zich op in de metropool. Gisteren werd de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning ingediend.

De plannen voor het toekomstige bouwproject, vlakbij stadsbrouwerij De Koninck, krijgen stilaan vaste vorm. Concreet is het de bedoeling dat er in de oude gebouwen van IMEA plaats wordt gemaakt voor een nieuwe Steinerschool en voor een uitbreiding van de gemeenschapsschool Vlinderwijs. Na een grondige renovatie zullen er daardoor straks 480 kinderen uit de buurt school kunnen lopen.

Voor de stad komt het als geroepen. Zo is er tegen 2020 nood aan zo’n 8.500 extra plaatsen in het Antwerpse basisonderwijs. Tegen 2025 zou er een tekort zijn van bijna 11.000 plaatsen als er geen extra capaciteit bijkomt. In de populaire wijk Haringrode is de nood het hoogst. Helemaal toevallig is dat niet, gezien de buurt op tien jaar tijd een bevolkingsgroei van twintig procent te slikken kreeg. Opvallend genoeg ging het daarbij vooral om jonge gezinnen.