Extra planetariumvoorstellingen in Volkssterrenwacht Urania

Tijdens de herfstvakantie voorziet Volkssterrenwacht Urania extra planetariumvoorstellingen.

Je maakt kennis met de herfststerrenhemel in het planetarium aangevuld met een korte rondleiding doorheen de sterrenwacht, inclusief een kijkmoment. Overdag kan je dan kijken naar de Zon bij helder weer en s’avonds naar de maan of een hele reeks deep sky-objecten, zoals de ringnevel en de bolhoop M13. Na deze prachtige ervaring kan je in alle rust genieten van een drankje in de Astrobar en dat supervoordelig dankzij de kortingsbon van €1 inbegrepen in de toegangsprijs!. Reserveren is niet nodig. Woensdag 1 november is de Volkssterrenwacht gesloten.

Dagvoorstellingen : dinsdag 31 oktober en zondag 5 november van 15u tot 16u30

Inkom 6 euro (-18 en 65+ : 5 euro)

Avondvoorstelligen op dinsag 31 oktober en vrijdag 3 november van 20u30 tot 22u

Inkom 7 euro (-18 en 65+ 6 euro)

Volkssterrenwacht Urania is gelegen in de Jozef Mattheessensstraat 60, 2540 Hove. Meer info op: www.urania.be.