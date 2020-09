Extra politiecontroles op het dragen van de gordel

Volgende week zal de politie op verschillende plaatsen in de provincie extra controleren of u uw gordel wel draagt en of uw kinderen goed vastzitten. Vooral dat tweede blijkt vaak niet te gebeuren.

Uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde blijkt dat slechts één op de vijf kinderen juist is vastgeklikt in de auto. Als dat niet zo is, houdt dat enorme risico's in op zware verwondingen bij een ongeval. Daarop gaat de politie dus extra controleren. Maar ze zullen ook nagaan of motorrijders hun helm en beschermende kleding ook dragen.

(Foto: © Belga)