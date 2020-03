Verschillende chathulplijnen voeren hun capaciteit op en verruimen hun openingsuren, nu de coronacrisis face-to-face-contacten onmogelijk maakt. Ze vangen op die manier een groot deel van de hulpvragen op. Dat meldt de vzw SAM, het steunpunt mens en samenleving. Zowel Nu Praat Ik Erover, de Autismechat, de Druglijn, Lumi, AWEL en JAC, CLBch@t en Teleblok, als Tele-onthaal en CAW verruimen hun openingsuren en/of versterken hun capaciteit. "Er is een erg grote drukte op de chat. Voor veel mensen vallen andere vangnetten op dit ogenblik weg", zegt een stafmedewerker van Tele-onthaal in het persbericht. Bij Nu Praat Ik Erover, van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling, klinkt het dat heel veel jongeren nu bovendien verplicht thuis zitten, soms in hele moeilijke thuissituaties. "Jongeren zijn op zoek naar een betrouwbare volwassene die even luistert, met hen meedenkt, hoop biedt", zegt de chatlijn, die de komende weken de online aanwezigheid opvoert. De Druglijn focust dan weer specifiek op de impact van quarantaine en social distancing op gezinnen waar alcohol- en drugproblemen een rol spelen en waar nu veel meer tijd samen doorgebracht moet worden. "Een uitdaging die we in het team voelen is de druk die er zit op onze gewoonlijke manier van doorverwijzen nu veel hulp, zeker residentieel, veel minder bereikbaar is", aldus een chathulpverlener. "We hoorden bijvoorbeeld ook al van een oproeper met klachten na overmatig druggebruik angst om naar spoed te gaan." Meer informatie over het hulpaanbod en de openingsuren is te vinden op de website van de respectievelijke organisaties of op de website van SAM.