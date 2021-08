Extra prikavond in teken van Sfinks Mundial XL

Het vaccinatiecentrum Zora in Lint organiseert een extra prikavond met het coronavaccin van Johnson&Johnson. En dat voor wie ouder is dan achttien jaar en nog niet gevaccineerd is.

De prikavond zal komende dinsdag doorgaan, vanaf zes uur 's avonds tot half tien 's avonds. Die datum is niet toevallig gekozen, want wie bijvoorbeeld eind augustus naar het festival Sfinks Mundial XL in Boechout wil gaan, kan zo nog op tijd aan een Covid Safe Ticket geraken. Dat ticket is verplicht om het festival te kunnen betreden.

(Themabeeld: © Pixabay)