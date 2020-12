Extra relancebudget voor toerisme

Met een extra investering van 300.000 euro bouwt de provincie Antwerpen verder aan een meer veerkrachtige vakantiesector. Bij de invulling focust Toerisme Provincie Antwerpen op kwaliteitsverhoging, professionalisering en ontsluiting van informatie. Dat moet de komende jaren onder meer resulteren in verrassende pop-ups langs de nieuwe icoonfietsroutes, een brede promotie van het routeaanbod, een online boekingsmodule, een bezoekersanalyse en logies op maat van de bezoekerscyclus.





In april lanceerde Toerisme Provincie Antwerpen een relanceplan met tien acties, aansluitend bij haar provinciale opdracht en de strategische beleidsplannen. Gedeputeerde voor toerisme Jan De Haes: “Het werd een parcours met ups en downs. Zo betekenden de provinciale lockdown in augustus en de verstrengde maatregelen in oktober evenveel opdoffers. Toch zien we ook lichtpuntjes. Zo staat het merk Vlaanderen Vakantieland weer op de kaart, ook in Wallonië. Ruim 40.000 Vlamingen en Nederlanders bestelden een Vakantiegids Kempen of Vakantieboek Scheldeland, een record. Onze provincie telt intussen al 22 campergastbedrijven. En met het project autismevriendelijke vakanties zetten we een nieuwe stap richting drempelvrij toerisme.”

Versnelde uitrol van vijf pijlers



De provincie Antwerpen mikt nu vooral op een duurzame toekomst. Met steun van Vlaanderen en 300.000 euro extra eigen middelen wil ze de vakantiesector in Antwerpen, Mechelen, Kempen en Scheldeland vooral veerkrachtiger maken. Toerisme Provincie Antwerpen spreidt de initiatieven en het bijbehorende budget over meerdere jaren. Kwaliteitsverhoging, verdere professionalisering en ontsluiting van informatie lopen als een rode draad door de acties.



Gedeputeerde Jan De Haes: “Het relanceplan gaat uit van vijf grote projectlijnen. We zetten in op de promotie van fiets- en wandelvakanties, waarbij we bestemmingen aan elkaar koppelen. We bieden belevingsvolle pop-ups aan ter promotie van de Vlaamse icoonroutes. We zetten een bezoekersanalyse op door mystery visits met als doel de kwaliteit, de beleving en de rendabiliteit te verbeteren. Betreft het campertoerisme creëren we een campervriendelijk klimaat maar ontwikkelen we ook een ruimer kampeervriendelijke omgeving. Tot slot bieden we een gebruiksvriendelijke en performante reserveringsmodule aan, i.s.m. de vzw Kempen Campings.”



Directeur Gilles Facon besluit: “Met al deze initiatieven bereiken we een dubbel doel: we maken onze vakantiemakers weerbaarder en reiken vakantiegangers belevingsvolle ervaringen aan.”