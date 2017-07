Extra shows van Clouseau30

Dit najaar trekt Clouseau de baan op met een reeks intieme, verrassende theaterconcerten. Dertig jaar na de release van 'Brandweer’, hun eerste single, doen ze dit om alle fans te bedanken. En om de fantastische songs die in die 30 jaar geschreven werden op een andere manier in de schijnwerpers te plaatsen.



De concerten gaan door in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 in België én Nederland, en zijn nu al volledig uitverkocht, tot teleurstelling van vele fans. Daarom kondigt de groep met trots extra concerten aan in verschillende grote steden. Ook in Antwerpen is een extra concert in de koningin Elisabethzaal op 18 maart 2018.

Alle info in verband met de nieuwe en reeds aangekondigde concerten vind je op www.clouseau30.be.