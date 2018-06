Extra steunmaatregelen voor Antwerpse handelaars(verenigingen) bij wegenwerken

Langdurige infrastructuurwerken in de stad Antwerpen kunnen zorgen voor heel wat overlast voor de handelaars. Daarom voorzien de verschillende overheden in een waaier aan steunmaatregelen voor ondernemingen en handelszaken die gelegen zijn in zones waar openbare werken gebeuren. Naast de Vlaamse hinderpremie kunnen ondernemers met een stedelijk hinderattest ook een beroep doen op verschillende financiële tegemoetkomingen. Sinds dit jaar zorgen de federale overheid, de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen voor bijkomende steunmaatregelen.

Vandaag gaf minister van Financiën Johan Van Overtveldt groen licht voor ondernemingen om bij de fiscus steunmaatregelen aan te vragen wanneer zij hinder ondervinden door infrastructuurwerken. Het gaat hierbij om werken die lopen of aangevat zijn op 1 maart 2018. Bovendien moet de looptijd van de werken minimum één jaar bedragen en een volledige heraanleg van de infrastructuur (wegdek, voetpaden, parkeerplaatsen,…) beogen. Concreet worden er drie steunmaatregelen voorzien bij moeilijkheden bij het betalen van de bedrijfsvoorheffing, de btw, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en/of de rechtspersonenbelasting. Het gaat om een afbetalingsplan, de vrijstelling van nalatigheidsintresten en de kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling. De FOD Financiën zal voor deze maatregelen de nodige toelichting voorzien op zijn website.

Ook inkomenscompensatie en rentetoelage opengesteld voor handelaars Noorderlijn

Op 1 juli 2017 trad de nieuwe Vlaamse hinderpremie in werking. Ze vervangt de vroegere inkomenscompensatievergoeding en de rentetoelage voor ondernemingen. Deze Vlaamse hinderpremie, die 2000 euro bedraagt, wordt automatisch toegekend. Indien de onderneming genoodzaakt is te sluiten, is er een bijkomende sluitingspremie voorzien. De Vlaamse overheid stelt de overgangsbepalingen die eind 2017 afliepen nu opnieuw open. Dit is goed nieuws voor die handelaars die niet in aanmerking komen voor de Vlaamse hinderpremie omdat de werken voor hun deur al gestart waren vóór 1 juli 2017.

Koen Kennis, schepen voor middenstand: “Dankzij deze verlenging kunnen de Antwerpse ondernemers gelegen in het werfgebied van Noorderlijn alsnog een rentetoelage aanvragen, en indien nodig een inkomenscompensatievergoeding, en dit zolang er hinder is door de werken. Horeca-uitbaters die hun terras ondanks het stof en de geluidsoverlast van werken toch uitbaten, komen sinds 2017 in aanmerking voor een halvering van hun terrasbelasting. We verhoogden tot slot ook nog de toelage voor handelaarsverenigingen die met een evenement de bereikbaarheid van hun winkelkern tijdens de werken in de verf willen zetten. Dankzij de bijkomende steunmaatregelen van Minister Van Overtveldt zullen handelaren tegelijkertijd ook iets meer ademruimte krijgen.”

Toelage handelaarsverenigingen verhoogd tot 15.000 euro

Als handelaarsverenigingen een actie op poten willen zetten om hun winkelstraat of -buurt positief onder de aandacht te brengen, dan past de stad daar voor drie vierde van de kosten in bij. Tot nog toe was dat bedrag geplafonneerd op 5000 euro; dat wordt nu 15.000 euro. Welke initiatieven van handelaarsverenigingen in aanmerkingen komen voor de toelage, staat uitgebreid toegelicht op www.ondernemeninantwerpen.be, waar de toelage ook aangevraagd kan worden. Klik hier voor de rechtstreekse link. Het gaat om acties die gericht zijn op een breed publiek en op de promotie van de eigen winkelkern. Dit reglement werkt aanvullend op het toelagereglement voor initiatieven van startende en bestaande handelaarsverenigingen in de stad Antwerpen.

Halvering Antwerpse terrastaks

Horeca-uitbaters die hun terras wensen te behouden tijdens de werken, komen sinds oktober 2017 in aanmerking voor een belastingvermindering. Het stedelijke belastingreglement voorzag reeds in een gehele of gedeeltelijke vrijstelling op de belasting voor de uitbating van terrassen indien het open terras door werken geheel of gedeeltelijk niet geplaatst kan worden.

Voor horeca-uitbaters met een zaak grenzend aan de werf en die hun terras ondanks de hinder wensen te behouden, was er voorheen echter geen tegemoetkoming. Daar past de stad nu een mouw aan voor de aanslagjaren 2017, 2018 en 2019. Concreet gaat het om een halvering van het terrastarief – respectievelijk van 40 naar 20 euro per vierkante meter in de bovenlokale horecakernen, en van 20 naar 10 euro per vierkante meter op overige locaties – voor horecazaken die hinder hebben van langdurige werken en waarvan de werken voldoen aan een aantal voorwaarden. De werken in het werfgebied van Noorderlijn vallen binnen deze categorie.

Naast deze bijkomende steunmaatregelen verhoogde de stad Antwerpen eerder al de renovatietoelage voor handelspanden naar 75% voor handelspanden gelegen in een winkelgebied of strategische horecakern in heraanleg.

Daarnaast zijn er een aantal steunmaatregelen die zelfstandigen kunnen aanvragen met een hinderattest. Voor het volledige overzicht kan men terecht op www.ondernemeninantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

De stad Antwerpen organiseert behalve enkele strategische en tactische acties ook evenementen om de aantrekkingskracht en de bereikbaarheid van de kernwinkelgebieden en strategische horecakernen tijdens de werken te versterken.