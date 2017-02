Extra straf voor pedofiel die slachtoffer bedreigde

Een pedofiel uit Lint die vorig jaar veroordeeld werd tot vijf jaar cel voor het misbruik van z'n petekind, is vanmorgen nog eens veroordeeld tot 12 maanden effectief voor het bedreigen van z'n slachtoffer.



Nadat de pedofiel vorig jaar z'n straf te horen kreeg, had hij naar z'n petekind een sms gestuurd. Daarin schreef hij dat ie ze ooit nog zou tegenkomen. De moeder van het kind ontdekte de sms en diende een klacht in. De man van 49 maakte in de jaren tachtig en negentig ook slachtoffers, onder andere als leider bij de chiro in Kontich-Kazerne. Volgende maand buigt het hof van beroep zich nog over het misbruik van het petekind, want de pedofiel ging vorig jaar in beroep tegen z'n straf van vijf jaar.