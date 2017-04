Extra trams naar Linkeroever tijdens Antwerp Marathon en 10 miles

Om lopers en supporters zondag zo vlot mogelijk te vervoeren naar de Antwerp Marathon en Ten Miles, zet De Lijn 23 extra trams in op de lijnen 3, 5 en 9. Die zorgen voor het maximumaanbod van 40 trams per uur in de premetro. Een dagpas voor een onbeperkt aantal ritten kost 5 euro. Voor het veilige verloop van beide wedstrijden, volgen een aantal tram- en buslijnen een omleiding. Details zijn te vinden op www.delijn.be .

30 % meer trams ingezet

Doordat heel wat straten op en langs het parcours worden afgesloten, is de tram de beste manier om naar de stad te komen. Om zo veel mogelijk mensen te laten genieten van beide evenementen, zet De Lijn 30 procent meer trams in dan op een andere zondag: 101 tegenover 78. De 23 extra trams rijden op de lijnen 3, 5 en 9, die allemaal Linkeroever bedienen. Het gaat om Albatrossen en Hermelijnen, allemaal lagevloertrams. Door de inzet van extra trams, wordt de premetro zondag benut op zijn maximum van 40 trams per uur per richting. Dit komt neer op 7 000 à 8 000 reizigersplaatsen per uur per richting.

10 miles LIVE op atv

Blijft u liever thuis? Dan kunt u de 10 miles volgen op atv. De LIVE uitzending begint om 15u.