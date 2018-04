Extra trams tijdens 10 miles en Marathon

Om lopers en supporters zondag zo vlot mogelijk te vervoeren naar de Antwerp Marathon en Ten Miles, zet De Lijn samen met organisator Golazo 18 extra trams in op de lijnen 3, 5 en 9. Die zorgen voor 78 procent meer reizigersplaatsen dan op een gewone zondag. Een dagpas voor een onbeperkt aantal ritten kost 6 euro. Voor het veilige verloop van beide wedstrijden volgen een aantal tram- en buslijnen een omleiding. Details zijn te vinden op www.delijn.be.

Doordat heel wat straten op en langs het parcours worden afgesloten, is de tram de beste manier om naar de stad te komen. Om zo veel mogelijk mensen te laten genieten van beide evenementen, zet De Lijn samen met Golazo 18 extra trams in: 44 in plaats van 26 op een gewone zondag. De extra trams rijden op de lijnen 3, 5 en 9, die Linkeroever bedienen. Het gaat om Albatrossen en Hermelijnen, allemaal lagevloertrams.

Onbeperkt aantal ritten voor 6 euro

Een dagpas voor een onbeperkt aantal ritten op zondag kost 6 euro. Hij is te koop in de Lijnwinkel Centraal Station, het verkooppunt aan stelplaats Deurne en op Linkeroever, bij de verkoopautomaten en de chauffeurs. Ook de andere vervoerbewijzen zijn zondag geldig.

Marathonlopers kunnen na aankomst op vertoon van hun borstnummer gratis de tram nemen tussen premetrostations Groenplaats en Van Eeden. Ook marathonlopers die moeten opgeven, kunnen gratis de tram nemen naar Linkeroever.

Wie vanuit Boechout of Mortsel de tram neemt naar de start van de Ten Miles, doet dat best tijdig. Doordat het parcours van de marathon in Berchem de tramsporen kruist, staan de trams daar soms een hele tijd stil.

Gevolgen voor 6 tramlijnen en 28 buslijnen

Beide loopwedstrijden hebben gevolgen voor de bus- en tramlijnen langs het parcours.

Trams 4 en 8 volgen zondag van 9 tot 19 uur een andere route op het Zuid. Tram 7 rijdt die dag niet naar het Eilandje. Via de Groenplaats en Nationalestraat rijdt hij naar het Zuid. Daar is Museum de tijdelijke eindhalte voor die dag. Van 14.30 tot 18.30 uur rijden trams 11, 12 en 24 niet naar de Melkmarkt. Hun eindpunt is dan Centraal Station. De doorkomst van marathonlopers zal ook trams ophouden, wat voelbaar zal zijn aan de haltes verderop het traject.

Daarnaast volgen 20 buslijnen in en rond de stad een aangepast traject. Het gaat vooral om lijnen die het parcours van de marathon kruisen in Hoboken, Wilrijk, Deurne, Borgerhout en Antwerpen Noord. Dit betekent dat een aantal vaste haltes niet bediend worden. Bus 36 heeft een groot deel van de dag een aangepast traject op Linkeroever. Een volledig overzicht van de omleidingen is te vinden op de website van De Lijn.