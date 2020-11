Extra veiligheidsmaatregelen in Antwerpse Joodse wijk

De Antwerpse politie heeft bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen in de Joodse wijk bovenop diegene die er altijd van kracht zijn bij het huidige dreigingsniveau. Dat bevestigt de woordvoerder van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).

De beslissing komt er naar aanleiding van de aanslag in Wenen. 'De politie volgt ook zoals steeds de inlichtingen nauw op', klinkt het. Bij de aanslag in Wenen, die bestond uit verschillende schietpartijen in de stad, kwamen drie burgers om het leven en vielen vijftien gewonden. Een terrorist werd gedood door de politie, volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken was hij een aanhanger van IS.