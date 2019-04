FT Antwerpen heeft twee nieuwe spelers aangetrokken. Doelman Robin Seghers en aanvaller Steven Dilliën. Vooral die laatste is toch wel een opmerkelijke transfer. Dillien was jarenlang de ster bij Hoboken en is op dit moment de topschutter in zaalvoetbal-competitie. In het veldvoetbal komt hij uit voor Lyra Lierse.