De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man van 55 uit Deurne aangehouden voor de moord op Eve Poppe in 1997. Een forensisch adviseur nam het dossier onder de loep en stelt de man nu, jaren na de moord, in verdenking. Eve Poppe werd 22 jaar geleden in haar appartement teruggevonden in de wijk Luchtbal. Uit de autopsie bleek dat de vrouw twaalf messteken kreeg en werd gewurgd met een touw. De man zit trouwens al vast in de cel voor een andere cold case, voor de moord op Ariane Mazijn. Ook dat slachtoffer werd halfnaakt en gewurgd teruggevonden.